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Güzelyurt’ta eli sopalı kadın komşusuna dehşet saçtı!

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Güzelyurt’ta eli sopalı kadın komşusuna dehşet saçtı!
Ortak elektrik sayacını kullanan iki kadının arasında elektrik faturasının ödenmesi konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Güzelyurt’ta gerçekleşen olayda, C.A. isimli 38 yaşındaki kadın ikametgahının alt katında ikamet eden ve kendisiyle ortak elektrik sayacını kullanan 58 yaşındaki Ayşen Çiçek’i ile elektrik faturasının ödenmesi konusunda aralarında tartışma çıkması sonucu, sopa ile darp etti.

Darp sırasında 58 yaşındaki Çiçek’i yere düşürerek sağ omzunun da kırılmasına sebep olan C.A. isimli 38 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

 

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