 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Güzelyurt'ta feci kaza: 10 yaşındaki çocuğun bileğini kopardı!

» »
Güzelyurt'ta feci kaza: 10 yaşındaki çocuğun bileğini kopardı!
Güzelyurt'ta bugün öğleden sonra bir narenciye bahçesinde meydana gelen kazada, traktörden düşen 10 yaşındaki Erdem Hırka'nın ayak bileği koptu.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, Güzelyurt-Kalkanlı arasında saat 16.30'da meydana gelen olayda, narenciye bahçesini traktöre takılı çapayla çapalayan Muharrem Kural yönetimindeki traktörün çamurluğunda oturan Erdem Hırka (E-10), dengesini kaybederek düştü.

Feci kazada traktöre bağlı çapa, Erdem Hırka'nın sağ ayak bileğini keserek kopmasına neden oldu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk ameliyata alındı.

Kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KTİMB, Güzelyurt Devlet Hastanesi ihalesinin araştırılmasını talep etti13 Şubat 2017 Pazartesi 14:53
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Güzelyurt Sanat Derneği’ni kabul etti09 Şubat 2017 Perşembe 12:45
  • Oto korkulukların birinci etabı tamamlandı09 Şubat 2017 Perşembe 08:31
  • GKMYD, Güzelyurt’a hayvan rehabilitasyon merkezi yapılmasını talep etti08 Şubat 2017 Çarşamba 13:29
  • 6 saat elektrik kesintisi olacak06 Şubat 2017 Pazartesi 10:00
  • Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Güzelyurt’un “Engelsiz Şehir” olmasını talep etti05 Şubat 2017 Pazar 16:17
  • 6 saat elektrik kesintisi olacak.03 Şubat 2017 Cuma 15:30
  • YDP, Güzelyurt bölgesine hastane yapımına bir an önce başlanmasını istedi31 Ocak 2017 Salı 16:50
  • Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’a “Sosyal Belediyecilik” ödülü verildi30 Ocak 2017 Pazartesi 15:39
  • Güzelyurt Kaymakamlığı uyardı30 Ocak 2017 Pazartesi 15:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti