Güzelyurt'ta feci kaza: 10 yaşındaki çocuğun bileğini kopardı!

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, Güzelyurt-Kalkanlı arasında saat 16.30'da meydana gelen olayda, narenciye bahçesini traktöre takılı çapayla çapalayan Muharrem Kural yönetimindeki traktörün çamurluğunda oturan Erdem Hırka (E-10), dengesini kaybederek düştü.
Feci kazada traktöre bağlı çapa, Erdem Hırka'nın sağ ayak bileğini keserek kopmasına neden oldu.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk ameliyata alındı.
Kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
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