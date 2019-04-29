Güzelyurt’ta “Hoşgeldin Bahar Konseri”

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Kapalı Çarşı meydanında yarın akşam saat 20.00’de yer alacak konser, halka ücretsiz gerçekleştirilecek.
SOS Grubunun orkestrasıyla verilecek konserde, Ahmet Kaya’nın şarkıları seslendirilecek. Konserde Arif Edizer, Muhittin Yangın, Ayşe Nur Aydın, Hüseyin Yücelten, Mustafa Karabulut, Örge Volkan, Sidar Karakuş, Raif Çağlar, Ayşen Barışsal Çelebi, Zeki Karahanoğlu sahne alacak.
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