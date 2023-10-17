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Güzelyurt'ta Kağıt Kumar Operasyonu: 5 Kişi Hakkında Soruşturma

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Güzelyurt'ta Kağıt Kumar Operasyonu: İşletmeci ve Dört Şahıs Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Güzelyurt'ta Kağıt Kumar Operasyonu: 5 Kişi Hakkında Soruşturma

Güzelyurt'ta Kumar Operasyonu Detayları: "Atanasi" Oyununda 5 Kişi ve İşletmeci Hakkında Hukuki İşlem Başlatıldı

16 Ekim 2023 tarihinde, saat 18:30 sularında Güzelyurt'ta bulunan bir işletmede, polis tarafından yapılan bir denetimde,C.T.(E-51), A.S.(E-70), H.T.(E-60) ve H.T. (E-52). dahil olmak üzere dört kişi, "Atanasi" adı verilen kağıt oyununu parayla oynarken yakalandı. Bu yasa dışı kumar faaliyetine katılan kişilerin yanı sıra, işletmenin sahibi olan R.B. (E-75) de kumar oynanmasına izin vermek suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Polis yetkilileri, olayla ilgili yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın aktif bir şekilde devam ettiğini belirtti. Kumar oynama ve buna izin verme suçları, Güzelyurt'ta kamu güvenliği ve yasa düzenlemelerine uyum konusundaki çabaların bir parçası olarak ciddi bir şekilde ele alınıyor.

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