Güzelyurt’ta kanunsuz avlanma

Araç içerisinden ava kapalı bölgede, güneşin batışı ile doğuşu arasında ateş etmek suretiyle kanunsuz olarak avlandıkları sırada polis tarafından görüldüklerini fark etmeleri üzerine konu aracı terk edip kaçmışlardır.

04.02.2018 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Güzelyurt’ta , M.O. (E-38) ve M.E.(E-39) araç içerisinden ava kapalı bölgede, güneşin batışı ile doğuşu arasında ateş etmek suretiyle kanunsuz olarak avlandıkları sırada polis tarafından görüldüklerini fark etmeleri üzerine konu aracı terk edip kaçmışlardır.

Yürütülen soruşturma neticesinde adı edilenler bulunarak tutuklanmış olup, bahse konu araç, araç içerisinde bulunan av tüfeği ve muhtelif markalarda 14 adet canlı av tüfeği fişeği ile projektör emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.