Güzelyurt'ta kavga

Dün gece Akçay'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde alkollü içki tesiri altında bulunan D.B. bir taraf, yine alkollü içki tesiri altında bulunan S.H., A.Z ve F.H. karşı taraf olup, aralarında çıkan tartışma sonucunda kavga ettiler.

Kanlı biten kavgada hinde, saat 23.30 sıralarında, Akçay’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde alkollü içki tesiri altında bulunan D.B. bir taraf, yine alkollü içki tesiri altında bulunan S.H., A.Z ve F.H. karşı taraf olup, aralarında çıkan tartışma sonucunda kavga etmişlerdir. Kavga sırasında D.B. , tasarrufunda bulundurduğu çakıyı, A.Z.’nin sırtına, ve S.H.’nin göğsüne saplayıp kesti.

Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra taburcu edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.