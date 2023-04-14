Güzelyurt'ta kavga çıktı, çene kemiği kırıldı!

13.04.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt’ta yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanının sitesi içerisinde, aralarında iş konusunda yaşana tartışma sonucu M.U.(E-32) bir taraf, M.D.(E-42) diğer taraf olup birbirlerini ciddi şekilde darp ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı M.D.’nin çene kemiği kırılmıştır.

M.D., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. M.U. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.