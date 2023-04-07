Güzelyurt’ta kaza: Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Güzelyurt'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Güzelyurt'ta Manisa Bulvarı üzerinde Rahme Altıntaç (41) yönetimindeki HE 615 plakalı salon araç ile Kiler Gıda isimli marketin park yerinden, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Manisa Bulvarı’na giriş yapması sonucu o esnada bulvar üzerinde güney istikametine doğru seyreden Vehbi TİP yönetimindeki TLJ 778 plakalı otobüsün önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan HE 615 plakalı araç sürücüsü Rahmet Altıntaç ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Doruk Altıntaç (11) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.