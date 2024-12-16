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Güzelyurt’ta Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

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Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında, van tipi araçta ciddi maddi hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.
Güzelyurt’ta Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

15 Aralık 2024 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Hasan Kıral Sokak üzerinde park halindeki FJ 715 plakalı van araçta, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucunda aracın ön koltukları, ön göğüs kısmı, arka kaportası, sağ arka lastiği, dikiz aynaları ve iç döşemesi yanarak hasar gördü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir

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