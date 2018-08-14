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Güzelyurt'ta restoran yanıyordu, baca tutuştu...

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Güzelyurt'ta restoran yanıyordu, baca tutuştu... Bacasının içinde bulunan yağların tutuşması sonucu
Güzelyurt'ta restoran yanıyordu, baca tutuştu...

13.08.2018 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Güzelyurt’ta işletmeciliğini Niyazi ALİGÜLLÜ’nün yaptığı Şah Restorant’ın bacasının içinde bulunan yağların tutuşması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Çıkan yangın sonucu iş yerine hasar olmazken, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait 4 adet pencere camı ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait klima dış ünitesine uzanan kablolar yanarak hasar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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