Güzelyurt'ta silah sesleri! Bacağından vuruldu!

Güzelyurt’ta bugün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Şht Cengiz Ratip Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta uğradığı silahlı saldırı sonucu Oğuz Altunterim (E-32), sağ ayak baldırından yaralandı.
Olayda yaralanan Oğuz Altunterim kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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