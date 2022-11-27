Güzelyurt'ta SOLda Birliktelik TDP-TKP,YKP, BY hep birlikte seçime giriyor...

Güzlyurt'ta SOLda Birliktelik TDP-TKP,YKP, BY hep birlikte seçime giriyor...

Gelişmeyi TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt duyurdu....

İşte açıklama;

TDP Güzelyurt ilçemiz ülkemize örnek teşkil edecek bir sol ittifaka imza attı. TDP-TKP,Bağımsızlık Yolu ve Yeni Kıbrıs Partisi(YKP) bir araya gelerek birbirinden değerli harika bir belediye meclis listesi oluşturdu. Ve kura ile sıralamayı belirledi. Sol ittifak seçeneği ile Güzelyurtluların, karşısına çıkan bu güçlü alternatife destek vereceğinden hiç kuşkum yoktur. Birlikte çok daha güçlüyüz. Birlik,mücadele,dayanışma..