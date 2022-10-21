Güzelyurt'ta Süleyman Aldağ, bağımsız aday olmak için nabız yokluyor.

Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar’ı aday olarak belirleyen UBP’nin, bölgedeki etkili isimlerinden Süleyman Aldağ, bağımsız aday olmak için nabız yokluyor.

Aldağ’ın usun süredir genel merkeze, “Halk Mahmut Özçınar’dan usandı. Bir değişim şart, heyecanlı bir isim aday olmalı” yönünde telkinde bulunduğu, bunun kabul görmemesi üzerine yeni bir strateji belirlediği öğrenildi.

Güzelyurt’ta yapılan anketlerde “değişim” beklentisinin yüksek olması, Aldağ ve arkadaşlarını harekete geçirdi. Iskele’de Hasan Sadıkoğlu örneğinden yola çıkan ve içerisinde gençlerin de bulunduğu grubun, “Halil Orun zamanında bırakmadığı için, yeni ve UBP’li bir isim seçimi kazandı” saptaması ile hareket ettiği belirtildi.

İçerisinde UBP gençlik ve kadın kollarından üyelerin de bulunduğu grubun aday olarak belirlediği Aldağ, kısa bir süre daha nabız yoklayarak kararını açıklayacak. Aldağ’ın UBP ile ters düşmek istemediği, ancak Özçınar’ın seçim kazanacağına inanmadığı vurgulanıyor. HABER KIBRIS