Güzelyurt'ta tutuklu bulunan 1 mülteci pozitif!

Güzelyurt Polis Müdürlüğü tutuklu bulunan 1 mültecinin covid pozitif olduğu belirtildi.
DETAY ÖZEL-BARIŞCAN ŞEKERCİ
Vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.
Polis müdürlüğünde bulunan mültecilerle temaslı polislerin olup olmadığı konusu netleşmiş değil.
Sağlık Bakanlığının temaslı takibi çalışmalarının başladığı da gelen bilgiler arasında.
Bilindiği üzere geçen hafta ülkeye kaçak yollardan ülkemize giriş yaptıktan sonra tespit edilip tutuklanan 11 mültecinin testi de pozitif çıkmıştı.
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