  • BIST 98.781
  • Altın 385,486
  • Dolar 7,0283
  • Euro 7,6875
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Güzelyurt’ta Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

» »
Güzelyurt’ta Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı
Güzelyurt’ta Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

Güzelyurt’ta aracıyla polis aracına çarparak kaçan ve tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi aracından dışarı attığı tespit edilen MY. ile araçta yolcu olarak bulunan M.V tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Güzelyurt Baraj Bölgesi’nde dün polis tarafından yapılan devriye sırasında, M.Y.(E-36), polis aracının kendisine yaklaştığını görmesi üzerine tasarrufunda bulunan tütünle karışık uyuşturucu madde ile yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabiod türü uyuşturucu maddeyi aracından dışarıya attı.

Daha sonra yanında yolcu olarak bulunan M.V.(E-30) ile birlikte kullanımlarındaki araç ile polis aracına çarpıp olay yerinden kaçtı. Bahse konu şahıslar aynı gün Gemikonağı’nda tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplandı04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:09
  • Amcaoğlu: Koronavirüsün bütçeye büyük etkisi oldu04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:05
  • Özel sektördeki basın çalışanlarına bugün Kovid 19 testleri yapılıyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:33
  • Turizm Sektörü İçin Yeni Kriterler Belirleniyor, 12 Haziran sonrasına açılım sinyali04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:31
  • Girne Belediyesi “Canım annem resim ve karikatür yarışması” Düzenliyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:30
  • TİKA Engelliler Dayanışma Derneği'ne Bağışta Bulundu04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:09
  • Taçoy:Mesafe kuralı başta olmak üzere, maske takma zorunluluğu da devam edecek04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:32
  • Astım hastalarına Coronavirus uyarısı04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:29
  • Sucuoğlu:Çok sayıda şirketin çalışanına sahip çıktığını görmek mutluluk verici04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:17
  • Tabipler Birliği Kovid-19 Testleriyle İlgili Açıklama Yaptı04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti