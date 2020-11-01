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Güzelyurtta Uyuşturucudan 6 kişi yakalandı

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Güzelyurtta Uyuşturucudan 6 kişi yakalandı
Güzelyurtta Uyuşturucudan 6 kişi yakalandı

Güzelyurt'ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar  Hammamıtı Salvador Mumurove, Isa Laıresı, Nevers Kapambwe, Leon Takudzwa Chırenje, Donovan Kudakwashe Goreraza  ve Kelvin Kanawakura Tekere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, zanlı 1 Hammamıtı Salvador Mumurove, zanlı 2 Isa Laıresı, zanlı 3 Nevers Kapambwe, zanlı 4 Leon Takudzwa Chırenje, zanlı 5 Donovan Kudakwashe Goreraza  ve zanlı 6 Kelvin Kanawakura Tekere’nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 31.10.2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Lefke Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından Zanlı-1 Hammamıtı Salvador Mu Murove’nin kullanımında bulunan ve diğer 5 zanlının yolcu olarak bulunduğu ZRP 945 plakalı aracı Ecevit Caddesi Yeşilyurt’ta Cengiz Topel Hastanesi yol kavşağında ışıksız olarak Güzelyurt istikametine doğru seyir etiğini tespit etmeleri üzerine konu aracı durdurup kontrol için araç yanına gittikleri esnada aracın sol ön kapı camından dışarıya siyah renk bir cüzdan atıldığını fark etmeleri üzerine, zanlıların huzurunda söz konusu cüzdan içerisinde yapılan kontrolde yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç  Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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