Güzelyurt'ta Yangın

21.04.2023 tarihinde, saat 17.45 sıralarında, Güzelyurt’ta, Tuna SOYERDEN’e ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve kamışlar ile konu arazinin yanındaki Muzeffer SOYERDEN’e ait 3 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, kamışlar, 20 adet narenciye fidanı ve 250 metre uzunluğundaki damlama su lastiği tamamen yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.