  • BIST 1.313
  • Altın 463,804
  • Dolar 7,9599
  • Euro 9,4566
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

Güzelyurt’ta yarın kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapılıyor

» »
Güzelyurt’ta yarın “Hiç bir şiddet karanlıkta kalmayacak” sloganıyla kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapılıyor.
Güzelyurt’ta yarın kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapılıyor

Güzelyurt’ta yarın “Hiç bir şiddet karanlıkta kalmayacak” sloganıyla kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapılıyor. Güzelyurt 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Organizasyon Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, yürüyüş saat 17.30’da Güzelyurt Terminali’nde başlayıp, Güzelyurt Kapalı Pazarı’nda sona erecek.

Yürüyüşü, GÜSDEP( AKDER, AVSAD, Dördüncü Duvar, GASAD, SEÇDER, GÜSAD, KAYDER), GÜKAD, ODTÜ Kampüs-Sen, ODTÜ SDT ve Bağımsızlık Yolu organize ediyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Asıllı Şahin’in “Habeas Corpus Ad Subjiciendum” Talebi10 Ekim 2020 Cumartesi 10:53
  • Tarım Bakanlığı duyurdu: “16.00’da baraja su verilecek”06 Ekim 2020 Salı 12:25
  • Çaldıkları eşyaları hurdacıya satan iki kişi tutuklandı27 Eylül 2020 Pazar 12:32
  • Motor kazası, 1 yaralı var19 Eylül 2020 Cumartesi 18:44
  • Bahçesinde ölü bulundu13 Eylül 2020 Pazar 23:35
  • Güzelyurt Belediyesi Çocuk Parklarını Kullanıma Kapattı09 Eylül 2020 Çarşamba 12:55
  • İğrençlik 2 kız çocuğuna cinsel taciz!08 Eylül 2020 Salı 10:38
  • Güzelyurt Belediyesi'nde Covid-19 pozitif, 8 kişi karantinada03 Eylül 2020 Perşembe 13:03
  • Özgöçmen: Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesi'nde 1 hemşire kaldı!30 Temmuz 2020 Perşembe 17:01
  • Cypfruvex, valensiya ürün bedellerini ödedi29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti