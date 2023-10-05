  • BIST 8437.79
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Güzelyurt’taki sahte reçete zanlıları 80’er bin nakdi teminat ile serbest

» »
Sahte Reçete yolsuzluğu çerçevesinde tutuklanan eczacı S.A, polis memuru M.A ve sivil şahıslar G.T ve E.K 8 günlük tutukluluğun ardından bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Güzelyurt’taki sahte reçete zanlıları 80’er bin nakdi teminat ile serbest

Gemikonağı’nda atılı bulunan yüzlerce ilaçla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan eczacı İ.T de 4 zanlı ile birlikte bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna getirildi.

Özel soruşturma şube amiri Mehmet Mannaş, tahkikatları tamamladıklarını belirterek zanlıların teminata bağlanabileceklerini kaydetti. 

Mahkeme tüm zanlıların yurt dışına çıkışını yasakladı, 80’er bin TL nakti teminata bağladı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen olursa 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gidecek. 

Eczacı S.A, , polis memuru M.A ve sivil şahıslar G.T ve E.K’nin avukatları nakdi teminatlarda kişilerin maddi durumları göze alınarak indirim talep etse de mahkeme 80’er bin TL nakdi teminatı uygun gördü. 4 zanlı yurt dışına çıkışlarının yasaklanması yanında haftanın 2 günü polis karakolunda ispat-ı vücut yapacak. Ayrıca 2’şer KKTC vatandaşı kefilin 500’er bin teminat şartını yerine getirmesi istendi. 

Eczacı İ.T’nin de yurt dışına çıkışı yasaklandı, hafta 1 gün polis karakolunda ispat-ı vücut yapmasın kararı alındı. 80 bin TL nakdi teminatın yanı sıra bir KKTC vatandaşının 1 milyon TL’lik teminat yatırması talep edildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS eylem yapıyor...05 Ekim 2023 Perşembe 10:33
  • 22’nci Zeytin Festivali başladı05 Ekim 2023 Perşembe 10:31
  • BMBP halkı adalet nöbetine davet etti....05 Ekim 2023 Perşembe 10:26
  • 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlanıyor05 Ekim 2023 Perşembe 10:20
  • Gazimağusa’ya İlahiyat Koleji yapılacak05 Ekim 2023 Perşembe 09:57
  • Berova: 2025 yılında ekonominin normale döneceği beklentisi var05 Ekim 2023 Perşembe 09:19
  • UBP'de herkes bu yemeği konuşuyor05 Ekim 2023 Perşembe 09:16
  • KKTC Güncel Kur Tabloları05 Ekim 2023 Perşembe 08:43
  • Reçete olayı.. Tutuklamalar devam ediyor, bir Doktor daha tutuklandı!04 Ekim 2023 Çarşamba 19:14
  • KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Genel Kurul Çağrısı04 Ekim 2023 Çarşamba 19:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti