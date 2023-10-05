Güzelyurt’taki sahte reçete zanlıları 80’er bin nakdi teminat ile serbest

Sahte Reçete yolsuzluğu çerçevesinde tutuklanan eczacı S.A, polis memuru M.A ve sivil şahıslar G.T ve E.K 8 günlük tutukluluğun ardından bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Gemikonağı’nda atılı bulunan yüzlerce ilaçla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan eczacı İ.T de 4 zanlı ile birlikte bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna getirildi.

Özel soruşturma şube amiri Mehmet Mannaş, tahkikatları tamamladıklarını belirterek zanlıların teminata bağlanabileceklerini kaydetti.

Mahkeme tüm zanlıların yurt dışına çıkışını yasakladı, 80’er bin TL nakti teminata bağladı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen olursa 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gidecek.

Eczacı S.A, , polis memuru M.A ve sivil şahıslar G.T ve E.K’nin avukatları nakdi teminatlarda kişilerin maddi durumları göze alınarak indirim talep etse de mahkeme 80’er bin TL nakdi teminatı uygun gördü. 4 zanlı yurt dışına çıkışlarının yasaklanması yanında haftanın 2 günü polis karakolunda ispat-ı vücut yapacak. Ayrıca 2’şer KKTC vatandaşı kefilin 500’er bin teminat şartını yerine getirmesi istendi.

Eczacı İ.T’nin de yurt dışına çıkışı yasaklandı, hafta 1 gün polis karakolunda ispat-ı vücut yapmasın kararı alındı. 80 bin TL nakdi teminatın yanı sıra bir KKTC vatandaşının 1 milyon TL’lik teminat yatırması talep edildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi