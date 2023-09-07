  • BIST 8181.67
  • Altın 1653.561
  • Dolar 26.803
  • Euro 28.7382
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Güzelyurt’un bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi

» »
 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Güzelyurt’un bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Güzelyurt’un bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Güzelyurt’un bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-12.00 saatleri arasındaki kesinti;  İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ bölgelerini etkileyecek.

Kesinti, orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışması nedeniyle yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkamet İzinsiz 4 tutuklama06 Eylül 2023 Çarşamba 14:24
  • Meyhane'de Kasti hasar, sarhoşluk ve rahatsızlık,06 Eylül 2023 Çarşamba 14:17
  • Resmi Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme06 Eylül 2023 Çarşamba 14:11
  • Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile bir araya geldi06 Eylül 2023 Çarşamba 13:59
  • Mağusa'da trafik kazası.. İşte detaylar..06 Eylül 2023 Çarşamba 13:54
  • Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü binasında silah ve darp!06 Eylül 2023 Çarşamba 13:54
  • Alsancak’ta Butikte Hırsızlık06 Eylül 2023 Çarşamba 13:51
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)06 Eylül 2023 Çarşamba 13:49
  • "Gazetecilik Suç Değildir" Paneli Bu Akşam06 Eylül 2023 Çarşamba 13:49
  • KTOEÖS’ten KHK’ya “Müdür ve muavin nakillerini bir an önce yap” çağrısı06 Eylül 2023 Çarşamba 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti