Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Güzelyurt’un bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-12.00 saatleri arasındaki kesinti; İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ bölgelerini etkileyecek.
Kesinti, orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışması nedeniyle yapılacak.
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