Güzelyurt’un genç Başkan adayına orta-lise arkadaşlarından duygusal buluşma

Kansoy o anları sosyal medya hesabından paylaştı;
İşte Kansoy’un paylaşımı:
Her şartta ve koşulda;
sınıfta, sahada, hayatta...
Kardeş olmanın zenginliği!
Dayanışmanın güzelliği...
Sınıf arkadaşlarım,
Çocukluğumuz, orta - lise yıllarımız.
Adaylık sürecimin en anlamlı destekçileri, en duygusal geceye imza attılar.
İyi ki varsınız!
Sizi seviyorum.
“78’lilerin” de gurur duyacağı bir belediye başkanı olacağıma söz veririm.
Organizasyon için çok teşekkürler
Suna Kılıncoglu & Neval Çelebioğlu Akgürgen
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.