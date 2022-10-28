  • BIST 3.878,98
  • Altın 981.545
  • Dolar 18.6028
  • Euro 18.5005
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

Güzelyurt’un genç Başkan adayına orta-lise arkadaşlarından duygusal buluşma

» »
Güzelyurt’un genç Başkan adayına orta-lise arkadaşlarından duygusal buluşma
Güzelyurt’un genç Başkan adayına orta-lise arkadaşlarından duygusal buluşma

Kansoy o anları sosyal medya hesabından paylaştı;

İşte Kansoy’un paylaşımı: 

 

Her şartta ve koşulda;

sınıfta, sahada, hayatta...

Kardeş olmanın zenginliği!

Dayanışmanın güzelliği...

Sınıf arkadaşlarım,

Çocukluğumuz, orta - lise yıllarımız.

Adaylık sürecimin en anlamlı destekçileri, en duygusal geceye imza attılar.

İyi ki varsınız!

Sizi seviyorum.

“78’lilerin” de gurur duyacağı bir belediye başkanı olacağıma söz veririm.

Organizasyon için çok teşekkürler

Suna Kılıncoglu & Neval Çelebioğlu Akgürgen

resim_2022-10-28_183432723.png313327490_2924043387739028_4337490158752031999_n.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esin-Leman Lisesi’nde Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi28 Ekim 2022 Cuma 16:36
  • AB yol güvenliği uzmanları Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti28 Ekim 2022 Cuma 16:13
  • Taçoy, Makine Mühendisleri Odası heyetiyle görüştü28 Ekim 2022 Cuma 15:42
  • Dikkat! İnternet Kesintisi28 Ekim 2022 Cuma 15:36
  • Öğretmen Sendikaları Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulundu28 Ekim 2022 Cuma 15:25
  • Troulloi Köyünde 4 Kıbrıslı Türk’e Ait Olduğu Düşünülen Kalıntılara Ulaşıldı28 Ekim 2022 Cuma 15:16
  • Altuğra: Kanserde Erken Tanı Hayati Önem Taşıyor28 Ekim 2022 Cuma 15:11
  • Çeler: Belediyede iş barışı sağlayacağım28 Ekim 2022 Cuma 15:07
  • Başçeri: KKTC'ye desteğimiz tamdır28 Ekim 2022 Cuma 15:02
  • Hasan Hüseyin Şenyiğit hayatını kaybetti28 Ekim 2022 Cuma 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti