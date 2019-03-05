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Güzergah izni verilmeye devam ediliyor!

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Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), İzin Kurulu’nun güzergâh izni verdiğini ve tamamen durdurulması gerektiğini iddia etti.
Güzergah izni verilmeye devam ediliyor!

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından toplu taşımacılıkta kooperatifleşme modelinin kabul gördüğünü, hal böyle iken güzergah izni verilmeye devam edildiğini ve böyle bir durumun kabul edilebilir olmadığını kaydetti 

Gece, güzergâh izinleri kararlarını veren İzin Kurulu’nun, bilirkişilerden oluşan siyasi yapıdan uzak ve özerkleştirilmiş bir yapıya kavuşturulmasının en büyük temennileri olduğunu belirtti. Gece, İtiraz Kurulu’nun da kaldırılmasını istediklerini ifade etti.

Güzergah izni verilmesinin sektörün önemsenmediğinin göstergesi olduğunu belirten Gece, “Yıllardır sektörü bilmeyenlerin, sektörü yönlendirecek kararlar üretmesi bizim üyelerimiz arasında kaosların oluşmasına neden olmaktadır” dedi.

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