Güzlyurt'taki kurşunlamada yeni tutuklamalar!

16.10.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, meydana gelen “Katle Teşebbüs, Kanunsuz Tabanca ve Patlayıcı Madde Kullanma, Tasarruf, Vahim Zarar, Yaralama ve Kavga” meselesinde, zanlı olarak aranmakta olan N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) tespit edilerek tutuklanmıştır. Diğer zanlılar halen aranmaktadır.

Ayrıca yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ş.Ö.(E-23), E.G.(E-20) ve M.Ö.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.