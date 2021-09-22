Güzrelyurt'ta ani ve gayri tabi ölüm!

21.09.2021 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, sakin Ahmet ÖZTATLICI (E-71), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Ahmet ÖZTATLICI’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.