Gwyneth Paltrow, evinin arka bahçesinde çekilen çıplak pozunu, “Üzerimde doğum günü kıyafetimden başka hiçbir şey yok. Tüm güzel doğum günü mesajlarınız için teşekkürler” notuyla paylaştı.

Gwyneth Paltrow, 48. yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı çırılçıplak pozuyla kutladı. Paltrow'un bu paylaşımına birçok meslektaşından kutlama mesajları geldi. Ama 16 yaşındaki kızı bu pozdan çok da mutlu olmadığını belirten bir yorum yaptı