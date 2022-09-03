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Haaretz: Esad, Kasım Süleymani’den İsrail saldırılarına yanıt vermemesini istedi

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İsrail’in son dönemde Suriye’ye yönelik hava saldırılarını artırması bölgesel çatışma endişelerine yol açıyor.
Haaretz: Esad, Kasım Süleymani’den İsrail saldırılarına yanıt vermemesini istedi

İsrail'in son dönemde Suriye'ye yönelik hava saldırılarını artırması bölgede tansiyonu yükseltirken, İsrail medyası ilginç bir iddiayı ortaya attı.

Suriye’de İran’la bağlantılı hedeflere hava saldırılarını artıran İsrail, son olarak önceki akşam Halep Havalimanı'na ve başkent Şam’ın güneyine füze saldırısı düzenlemişti. Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği ifade edilirken İsrail’in Lübnan Hizbullahı’yla bağlantılı tesisleri de vurduğu kaydedilmişti.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011'de patlak veren savaşta kendisine büyük destek veren İran'dan İsrail'in saldırılarına karşılık vermemesini istedi. Haberde Esad'ın bu talebi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün eski Komutanı Kasım Süleymani'ye üç yıl önce bizzat ilettiği, İran'ın da bu isteğe uyduğu belirtildi.

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Irak’taki saldırısında hayatını kaybetti.

Süleyman'ın 3 Ocak 2020'de ABD'nin suikastı sonucu ölümünün ardından Şam'ın Kudüs Gücü'nün yeni komutanı İsmail Kaani'ye de aynı talebi ilettiği kaydedildi.

Haaretz'in haberine göre İran, Esad hükümetinin talebi üzerine İsrail saldırılarına yanıt vermek yerine ABD'nin İsrail üzerinde baskı kurması için Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlemeyi tercih etti.

‘ŞAM, İSRAİL’LE ÇATIŞMADAN KAÇINIYOR’

Daha önce de New York Times gazetesine konuşan İran güçlerine yakın bir Suriyeli kaynak, Esad yönetiminin İran'dan İsrail saldırılarına yanıt vermemesini istediğini aktarmıştı. Haberde, İsrail'le çatışmadan kaçınmak isteyen Esad yönetiminin kendi topraklarından İsrail’e herhangi bir saldırı düzenlenmesine karşı çıktığı öne sürülmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, son saldırılar sonrası yaptığı açıklamada “İsrail'in ateşle oynadığını” söylemiş ve saldırıların büyük bir askeri çatışmaya kapı aralayabileceğini belirtmişti. İsrail, Suriye topraklarına düzenlediği saldırılar konusunda genelde yorum yapmaktan kaçınıyor.

Londra merkezli Arap gazetesi Asharq Al-Awsat’a konuşan Suriye hükümetinden kaynaklar da, Rusya'nın çatışmaların büyümemesi için bu hafta İran'dan milislerini Suriye’nin orta ve batı bölgelerinden çekmesini istediğini aktarmıştı.

İran gibi Rusya da, 2011’de Suriye’de patlak veren savaşta Esad yönetime askeri alanda büyük destek verdi.

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