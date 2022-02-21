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Haaretz: Rusya, Suriye’den Erdoğan’a ‘Bizi Üzme’ Mesajı Gönderiyor

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Haaretz: Rusya, Suriye’den Erdoğan’a ‘Bizi Üzme’ Mesajı Gönderiyor
Haaretz: Rusya, Suriye’den Erdoğan’a ‘Bizi Üzme’ Mesajı Gönderiyor

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, “Türkiye Ukrayna'ya desteğinin bedelini Suriye'de ödeyebilir” başlıklı bir analiz yayınladı.

Zvi Bar’el imzalı analizde, Rusya'nın Suriye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna konusunda “Bizi üzme” mesajı göndermek için kullandığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Mihail Bogdanov'un geçen hafta Suriye'deki Kürtlerin siyasi sürece katılımını çok önemsedikleri yönündeki açıklamasına dikkat çeken Haaretz, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği askeri desteğe misilleme olarak Rusya'nın da Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'yi destekleyebileceği yorumunda bulundu.

‘TÜRKİYE’Yİ CAN EVİNDEN VURABİLİR’

Rusya'nın bugüne kadar Türkiye'yle hassas ilişkiler nedeniyle Suriyeli Kürtlerle dikkatli ilişkiler kurduğu belirtilen yazıda, Rusya'nın Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütü Suriye anayasasıyla ilgili müzakerelerin meşru tarafı olarak kabul etmekten kaçındığı vurgulandı.

Öte yandan Türkiye'nin Ukrayna'ya askeri destek, SİHA ve danışman göndermesinin ardından Rusya'nın da Türkiye'yi “can evinden vuracak” bir tehdidi öne sürebileceği ifade edildi.

Haaretz, Türkiye'nin Ukrayna konusunda Rusya'nın uyarı gönderdiği tek ülke olmadığını, Moskova'nın Suriye hükümetine hava desteğini artırarak İsrail'e de mesaj gönderdiğini yazdı.

Yazıda İsrail'in Ukrayna'ya silah desteği vermesi halinde, Rusya'nın İsrail'in Suriye'ye sık sık düzenlediği hava saldırılarına göz yummaktan vazgeçebileceği yorumu da yer aldı.

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