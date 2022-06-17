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Haaretz: Türkiye’de İsraillileri hedef alan İranlı terör hücreleri yakalandı

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İsrail’in İran’ın olası intikam saldırıları nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısında bulunmasının yankıları sürerken İsrail basınından yeni bir iddia geldi.
Haaretz: Türkiye’de İsraillileri hedef alan İranlı terör hücreleri yakalandı

İranlı bazı üst düzey yetkililerin öldürülmesi sonrasında Tahran-Tel Aviv hattında gerilim tırmanırken, İsrail yönetiminin geçen hafta vatandaşlarına yaptığı “Türkiye’ye gitmeyin, İran’ın suikastına uğrayabilirsiniz” çağrısıyla ilgili İsrail basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı.

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran'ın olası saldırıları nedeniyle vatandaşlarına “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, pazartesi günü yaptığı açıklamada “İsraillilere gerekmedikçe İstanbul’a ve Türkiye’ye gitmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer İstanbul’daysanız derhal İsrail’e dönün, İstanbul’a uçuş planınız varsa iptal edin” demişti.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İsrail'in Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarına yanıt veren Dışişleri Bakanlığı ise, “Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İlgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır” açıklaması yapmıştı.

İsrail basını, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının “ülkedeki İranlı terör hücresi yakalanana dek” devam edeceğini yazmıştı. İsrail basını ayrıca, Türkiye’nin İran’ı çok sert ve net bir dille uyardığını ve “Topraklarımızda başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin vermeyeceğiz” mesajı gönderdiğini öne sürmüştü.

“TÜRKİYE’DEKİ İSRAİLLİLER KİMLİKLERİNİ GİZLİYOR”

Son olarak ülkenin önde gelen gazetelerinden Haaretz'in haberine göre, Türkiye'de son birkaç günde İsraillileri hedef alan bazı İranlı terör hücreleri yakalandı. İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Türk ve İsrailli güvenlik birimlerinin İranlıların yakalanması için beraber çalıştığı belirtildi. Öte yandan Türkiye'de hâlâ aktif durumdaki İranlı terör hücreleri olduğu kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise uyarılara rağmen İsraillilerin Türkiye'ye gitmeye devam etmesine tepki göstererek “Bu uyarılar sembolik değil” dedi.

Öte yandan İsrail gazetesi Israel Hayom'un haberine göre, Türkiye'yi ziyaret eden İsrailliler önlem olarak açık alanda İbranice konuşmuyor ve kimliklerini gizliyor.

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