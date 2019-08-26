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Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti

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Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Hababam Sınıfı’nın oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Faruk Şavlı’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

1995’te vefat eden Hababam Sınıfı karakteri Domdom Ali karakteri ile tanıdığımız Feridun Şavlı’nın kardeşi olan Hababam Sınıfı öğrencilerinden Faruk Şavlı hayata gözlerini yumdu.

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HABABAM SINIFI’NDA BÖYLE ROL ALDI…

Serinin ilk filmi için yönetmen Ertem Eğilmez’in isteği ve kararı üzerine gazetede bir ilan yayımlanır ve Feridun Şavlı ve kardeşi Faruk Şavlı da bu ilanla projeye başvuru yapar ve katılır.

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Bu arada Feridun Şavlı’nın diğer kardeşi Fatih de Neşeli Günler filminde Ziya karakterine can veren Şener Şen’in aslanı çakıyla öldürdüğü ve martavalı salladığı sırada arkasındaki ‘Çocuk Yaşar’ karakterine hayat vermişti.

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