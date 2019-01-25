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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Hababam Sınıfı'nda taciz davası başladı

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Hababam Sınıfı müzikalinde yaşandığı iddia edilen cinsel saldırı davası bugün görüldü. Müzikalin yönetmeni sanık Murat K.'nın cinsel saldırı suçundan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
Hababam Sınıfı'nda taciz davası başladı

Hababam Sınıfı müzikalinin yönetmeni Murat K. (58), provalara ara verildiğinde oyuncu Sevde Z.Y.’ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. “Basit cinsel saldırı” suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Murat K. suçlamayı reddetti.

İstanbul 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Murat K. ile Sevde Z.Y. ve avukatları katıldı. Sevde Z.Y. de Hababam Sınıfı adlı müzikalde oyuncu olarak yer aldığını, oyun kapsamında ekibiyle asistanlık yaptığını, provalar boyunca sanığa yakın bir yerde yanında durduğunu söyledi. Sanığın daha önce kendisine herhangi bir temasta bulunmadığını, olay günü kendisini çağırdığını ve kahve getirmesini istediğini, “fincanı uzatırken de eliyle dokunarak cinsel tacizde” bulunduğunu iddia etti.

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