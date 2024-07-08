Haber ihbar kabul edildi, motosiklet sürücülerine ceza yazıldı

Polis, bir gazetede yer alan haberi ihbar kabul etti.
Bu çerçevede, Girne Çevre Yolu üzerinde Zeytinlik bölgesinde ‘düğün konvoyu’ gerekçesiyle yolu kapatan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, motosiklet sürücüleri, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edildi. Sürücülere, “Kasti Mania” (trafik akışına kasten engel olmak) suçundan dolayı, 1696,30 TL para cezası rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor.
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