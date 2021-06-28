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Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulunda Görevlendirme Yapıldı...

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Haber Kameramanları Derneği’nin 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurul’unda belirlenen yönetim kurulu toplanarak görev dağılımı yaptı ve Tarkan Kavaz yeniden Dernek Başkanlığına getirildi.
Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulunda Görevlendirme Yapıldı...

Haber Kameramanları Derneği’nin 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurul’unda belirlenen yönetim kurulu toplanarak görev dağılımı yaptı ve Tarkan Kavaz yeniden Dernek Başkanlığına getirildi.
Haber Kameramanları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreterliğe Ahmet Aziz’in getirildiği toplantıda yapılan görev dağılımı şöyle: 
“Üyeler; Rafet Çelik Sayman, Orhan Bayraktaroğlu ve  Özker Gürses, Yedek Üyeler; Mustafa Sarpten ve Abdurahman Bulut”
Denetleme Kurulu Üyeleri; “Kemal Yürekli, Cem Çardak, Hüseyin Karahüseyin”.
Onur Kurulu Üyeleri; “Raziye Dağda,  Mühlet Kulaç”.

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Bu arada derneğin genel kurul ile ilgili yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Haber Kameramanları Derneği yönetim kurulu olarak yapılan toplantıda alınan kararlar sonucu kameramanlık mesleğinin zorluğu günümüz çalışma koşullarında ele alınmıştır. Habercilik alanında habere ulaşma görsel verileri elde etme konusunda çekilen zorluklara rağmen mesleği icra eden kameramanların, mesleki anlamda çektiği sıkıntılar ve zorluklar ele alınmıştır. Bu bağlamda kameramanlık mesleğine, ‘meslekle alakası olmayıp meslekle ilgiliymiş gibi yapılan icraatlarla’ sekteye uğratılmakta, zarar verilmektedir. Bu tür icraatların kameramanlık mesleği dışında gruplandırılması yasal platformda düzenlenmesi ele alınmıştır. Aynı toplantıda özel sektörde görev yapan kameramanların sektör içinde ciddi anlamda çalışma koşulları ve iş güvencesinin sağlanması da ele alınmıştır.”

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