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Haber kaynağıyla görüşmek suç sayıldı: Van'da 4 gazeteci tutuklandı

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Haber kaynağıyla görüşmek suç sayıldı: Van'da 4 gazeteci tutuklandı
Haber kaynağıyla görüşmek suç sayıldı: Van'da 4 gazeteci tutuklandı

Jinnews muhabiri Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur ile Yeni Yaşam gazetesi dağıtımcısı Fehim Çetiner ve eski gazete dağıtımcısı Şükran Erdem tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gazetecilerin haber kaynaklarıyla yaptıkları görüşmeler suç sayıldı. Gazeteciler tutuklanırken, Çetiner ve Erdem serbest bırakıldı.

Van'da 6 Ekim’de evleri basılarak gözaltına alınan Jinnews muhabiri Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur ile Yeni Yaşam gazetesi dağıtımcısı Fehim Çetiner ve eski gazete dağıtımcısı Şükran Erdem emniyet ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından "örgüt üyesi olma" suçlaması ile tutuklanmaya sevk edilen gazetecilerin, haber kaynakları ile yaptığı görüşmeler suç sayıldı. Dosyada hâlâ gizlilik kararı bulunuyor.

Duruşmanın görüleceği sulh ceza hakimliğinin bulunduğu kat kapatıldı. Duruşmayı takip etmek isteyen gazeteciler sulh ceza hakimliğinin bulunduğu kata çıkarken polis tarafından engellendi. Duruşmaya avukatlar dışında kimse alınmadı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen gazetecilerin duruşması devam ediyor.

Mahkeme Adnan Bilen, Cemil Uğur, Nazan Sala ve Şehriban Abi'nin tutuklanmasına karar verdi. Gazete dağıtıcıları Şükran Erdem ve Fehim Çetiner serbest bırakıldı.

(DUVAR)

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