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Haber Kıbrıs'tan Kıbrıs Medya Grubu’na... Mete Tümerkan dönemi

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Haber Kıbrıs'tan Kıbrıs Medya Grubu’na... Mete Tümerkan dönemi
Haber Kıbrıs'tan Kıbrıs Medya Grubu’na... Mete Tümerkan dönemi

Haber Kıbrıs'tan Kıbrıs Medya Grubu’na... Mete Tümerkan dönemi 

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Eski Genel Müdürü, Haber Kıbrıs Web Portalı Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Mete Tümerkan’ın Kıbrıs Medya Grubu’nun tepe yöneticiliğine atandığı öğrenildi.

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