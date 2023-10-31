Haber Kıbrıs'tan Kıbrıs Medya Grubu’na... Mete Tümerkan dönemi
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Eski Genel Müdürü, Haber Kıbrıs Web Portalı Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Mete Tümerkan’ın Kıbrıs Medya Grubu’nun tepe yöneticiliğine atandığı öğrenildi.
Haber Kıbrıs'tan Kıbrıs Medya Grubu’na... Mete Tümerkan dönemi
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Eski Genel Müdürü, Haber Kıbrıs Web Portalı Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Mete Tümerkan’ın Kıbrıs Medya Grubu’nun tepe yöneticiliğine atandığı öğrenildi.
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