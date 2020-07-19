Haber Türk'te Erol Mütercimler: Kıbrıs Akıncı’ya bırakılırsa yeniden olmaz

Dr. Erol Mütercimler, KKTC’de yaklaşan seçimlere işaretle “Kıbrıs Akıncı’ya bırakılırsa yeniden olmaz. KKTC’nin çok aklı başında bir başbakanı var” diye konuştu.

Habertürk TV’de dün akşam yayınlanan haber programında Kıbrıs’ın Türkiye için jeostratejik ve jeopolitik önemini tarihi kronoloji içinde anlatan Dr. Erol Mütercimler, KKTC’de yaklaşan seçimlere işaretle “Kıbrıs Akıncı’ya bırakılırsa yeniden olmaz. KKTC’nin çok aklı başında bir başbakanı var” diye konuştu.

Erol Mütercimler, “Kıbrıs’ta yakında Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Çok kritik… Kıbrıs Akıncı’ya bırakılırsa yeniden olmaz. Çok aklı başında bir başbakan var şu an... Kıbrıs Türkiye için çok kritiktir önemlidir” dedi.