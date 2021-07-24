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Haber yapan muhabir kameralara fena yakalandı, işine son verildi

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Almanya sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir muhabirin yaptıkları gündem oldu.
Haber yapan muhabir kameralara fena yakalandı, işine son verildi

Geçtiğimiz hafta Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde Almanya tarihinin en büyük sel felaketlerinden biri yaşanmış, sel nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetmişti. Almanya sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir muhabirin yaptıkları gündem oldu.

“Guten Morgen Deutschland” (Günaydın Almanya) programını sunan Susanna Ohlen yaşananları aktarmak üzere Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde selden en çok etkilenen bölgelerden Bad Münstereifel’e gitti. Ohlen burada yaptığı haberde, halkın çektiği acıları ve durumun vahametini aktarırken, bölgedeki enkaz temizleme çalışmalarına aktif olarak katıldığı izlenimi veriyordu.

Fakat sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ile Ohlen ifşa oldu. Görüntüde, Susanna Ohlen'ın ekip arkadaşlarının gözü önünde eğilerek, yerden aldığı çamuru kıyafetlerine ve yüzüne sürdüğü görüldü.

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması tepkilere neden oldu. Ohlen'in çalıştığı kanaldan bir yetkili, Alman muhabirin yaklaşımının gazetecilik ilkeleri ve televizyonun standartlarıyla çeliştiğini, bu nedenle işine son verdiğini duyurdu.

OHLEN ÖZÜR DİLEDİ

Susanna Ohlen çalıştığı kanalın internet sayfasından yaptığı bir duyuruyla özür diledi. Ohlen özür metninde şu ifadeleri kullandı:

* Pazartesi günü ‘Guten Morgen Deutschland’ için gittiğim sel bölgesinde ciddi bir hata yaptım. Daha önceki günlerde bölgede özel olarak yardımda bulunduktan sonra o sabah diğer yardım edenlerin gözü önünde temiz kıyafetlerle kameranın önünde durduğum için utandım.

* Sonra hiç düşünmeden kıyafetlerime çamur bulaştırdım. Bir gazeteci olarak böyle bir şey başıma gelmemeliydi. İlgili herkesin acısını umursayan bir insan olarak özür dilerim.

39 yaşındaki Susanne Ohlen 2008 yılından bu yana RTL televizyonu için çalışıyor ve son olarak ‘Guten Morgen Deutschland’ (Günaydın Almanya) programını hazırlıyordu.

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