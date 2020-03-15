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Haber7 yazarının umreden dönen babası hayatını kaybetti; olayın Koronavirüs'le ilişkisi araştırılıyor

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Haber7 yazarının umreden dönen babası hayatını kaybetti; olayın Koronavirüs'le ilişkisi araştırılıyor
Haber7 yazarının umreden dönen babası hayatını kaybetti; olayın Koronavirüs'le ilişkisi araştırılıyor

Haber7.com yazarı Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü, umreden döndükten sonra hayatını kaybetti. Elönü'nün ölüm nedeninin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olup olmadığı araştırılırken, Esra Elönü ise Koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. 

 

Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken ailenin de takibe alındığı öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken Koronavirüs'e bağlı olup olmadığı ya da başka bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığı incelemerin ardından belli olacak.

Elönü’nün umre dönüşü grip belirtileri olduğu, bunun haricinde bilinen bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi.

Twitter'da @El_Denizche adlı kullanıcı da, konuyla ilişkili olarak, "İstanbul Gaziosmanpaşa'nın Yıldız Tabya bölgesi karantinaya alındı. Insanları çöp atmaya bile çıkarmıyorlar. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı. Mahallede dezenfekte çalışmaları devam ediyor" diye yazarak alandan fotoğraf paylaştı.

Esra Elönü: Koronavirüs testi negatif çıktı

Esra Elönü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Koronavirüs testinin negatif çıktığını, kesin sonuç için adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Elönü, Twitter hesabından, "Babamı umreden döndüğü gece kaybettik. Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum. Yapılan testlerin sonucu negatiftir. Ölüm sebebi için adli tıp raporu bekliyorum" diye yazdı.   

Son olarak geçen hafta Umre’den dönen bir yolcuda virüs tespit edilmesi üzerine bu sabah umreden gelenler Ankara ve Konya’da öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı.

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