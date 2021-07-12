  • BIST 1.375,920
  • Altın 500,09
  • Dolar 8,6250
  • Euro 10,2050
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

“Habercilik ilkelerinden taviz verilemez…”

» »
Anadolu Ajansı Yayın Editörü Dr. Barışkan Ünal LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile buluştu.
“Habercilik ilkelerinden taviz verilemez…”

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği İletişim Günleri etkinlik dizisinin son konuğu Anadolu Ajansı Yayın Editörü Dr. Barışkan Ünal oldu. Çevrimiçi ve İngilizce gerçekleşen söyleşide Ünal, “Ajans ve Ajans Haberciliği” üzerine paylaşımlarda bulunarak deneyimlerini aktardı.

Konuşmasına haber ajansının tanımını ve haber ajanslarının habercilik anlayışının ne olduğunu belirterek başlayan Ünal, ajanslarla basın kuruluşları arasındaki farkları ortaya koyarak haber ajanlarına neden ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ünal: “Basın kuruluşları ve ajanslar arasındaki en önemli fark hedef kitleleri”

  Basın kuruluşları ve ajanslar arasındaki en önemli farkın hedef kitleleri olduğunun altını çizen Anadolu Ajansı Yayın Editörü Ünal, ajansların ekonomi, siyaset, kültür – sanat gibi farklı konulardaki olaylarla ilgili haberleri basın kuruluşlarına servis ettiğini, basın kuruluşlarının ise bu haberleri kendi yayın ilkeleri doğrultusunda seçip kullandığını belirtti.

  Ünal konuşmasında, “dünya genelindeki haber ajansları gerek yaygın basın ofisleri gerekse farklı konularda uzmanlaşmış muhabirleri ile ülke içinde veya dünyanın farklı noktalarında meydana gelen olayları anında haberleştirme ve hızlı bir şekilde iletme olanağına sahiptir” dedi.

  Öğrencilere doğru haber yazma konusunda da bilgiler aktaran Ünal özellikle dijital ortamlarda “tıklanma” uğruna yapılan haberlerden kaçınılması gerektiğini, 5N+1K kuralına bağlı kalarak habercilik ilkelerinin terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

  Konuşmasında, Anadolu Ajansı’nın köklü tarihine ve çalışma ilkelerine de değinen Barışkan Ünal konuşmasının sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

2007 yılından itibaren Anadolu Ajansı’nda önce muhabir, ardından Washington baş muhabiri olarak görev yapan Dr. Barışkan Ünal hâlihazırda Anadolu Ajansı Yayın Editörü görevini yürütmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ personeli aşılanmaya başladı24 Haziran 2021 Perşembe 18:55
  • Türkiye Futbol Federasyonu Çim Saha Denetcisi ve UEFA Çim Saha Uzmanı LAÜ’nün konuğu oldu...22 Haziran 2021 Salı 16:22
  • LAÜ Akademisyeni Ataman, üstün zekâlı çocuklara uygun eğitimlerin verilmesinin önemine dikkat çekti17 Haziran 2021 Perşembe 19:10
  • LAÜ Mezunu Çakmen “Su Yolları ve Sanat Yapıları” konulu etkinlikte deneyimlerini paylaştı15 Haziran 2021 Salı 15:54
  • LAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Ermiyagil; COVID-19 salgını kullanıcıları yeni mekan anlayışına, arayışına yönelti13 Haziran 2021 Pazar 18:40
  • LAÜ’de foto muhabirliğinin incelikleri ele alındı10 Haziran 2021 Perşembe 17:38
  • LAÜ Mimarlık Bölümü Akademisyeni Ermiyagil, ilköğretim yapılarında ileriye yönelik tasarım önerilerine dikkat çekti31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:15
  • LAÜ’de “4 Ülke, 4 Mimar, 4 Farklı Deneyim” konulu tasarım etkinliği düzenlenecek30 Mayıs 2021 Pazar 16:12
  • LAÜ’den uluslararası araştırmaya katkı26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:01
  • “Karikatür bir keyif işidir”25 Mayıs 2021 Salı 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti