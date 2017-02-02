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“Habere duygusallık yüklenmesine gerek yoktur"

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“Habere duygusallık yüklenmesine gerek yoktur"
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum medyasını, Kıbrıs sorununda yapılan haberler konusunda uyardı.

Simerini’nin haberine göre Rum Haber Ajansı’ndan (KİPE) 3 gazetecinin Kıbrıs sorununda yaptıkları haberler için ödüllendirilmesi amacıyla dün akşam Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Anastasiadis, Rum gazetecilerden “ihtiraslarını değil gerçekleri yazmalarını” istedi.

Anastasiadis, “medyadan, Kıbrıs sorununu takip ederken beklentilerimiz büyüktür, bu, eleştiri veya gazetecilik düzeyiyle ilgili ima değil, sadece ricadır. Çünkü  özellikle vatanımızın geleceği söz konusudur ve kimse kendi görüşleri, algıları veya  özel tercihleri ile ilave rötuşlar ekleyemez” dedi.

“Kıbrıs  müzakerelerinin mevcut durumunda olduğu gibi olgular hat safhaya geldiğinde, bir haberin sadece aktarılması değil, doğru ve zamanında aktarılması çok önemlidir” vurgusunu yapan Anastasiadis, etkinliğe katılan gazetecilerin büyük bölümünün Kıbrıs sorunuyla ilgilendiğini, siyasiler gibi gazetecilerin de yükünün ağır olduğunu  vurguladı, şu uyarıda bulundu:

“Habere duygusallık yüklenmesine gerek yoktur, çünkü (haberi) bozar. Mümkün olduğunca olduğu gibi  verilecekse net ve öğretici olabilir. Diğer bir deyişle söylemek istediğim; bilgilendirmede ihtiraslar değil olduğu gibi gerçekler hakim olmalıdır.

Unutmayalım, bu müzakere prosedürünün sonunda, bir çözüm planı netleştirmeyi başarabilirsek, son cevabı halk verecek. Muhtemel bir referandumda yapacakları tercihleri ile nihai belirleyici sözü vatandaşlar söyleyecek. Ancak verecekleri kararın, ulusal iyiliğimiz ve kamu yararımız açısından mümkün olduğunca iyi olması için  olgularla ilgili görüntüyü şirinleştirmek veya şeytanlaştırmak değil, gerçek olguları mümkün olduğunca yüksek objektiflik ve soğukkanlılıkla sunmalıyız.”

KIBRIS SORUNUNDA GELİNEN NOKTA….

Gazete Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda gelinen noktaya da değindiğini yazdı. Buna göre Anastasiadis şunları söyledi:

“43 yıl sonra Türkiye’yi, BM Genel Sekreteri’nin önünde, uluslararası toplumun önünde 43 yıldır hatta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beridir kimsenin müzakere masasına geleceğini aklına getirmediği konuyu, yani vatanımızı özgür ve işgal askerlerinden kurtulmuş şekilde yeniden birleştirmenin tek yolu ve yöntemi olan garantileri, işgal askerlerinin çekilmesini  görüşmek zorunda kaldığı, Kıbrıs’la ilgili bir konferansa getirmeyi başardık.

İlk kez Türkiye tarafından, işgal kuvvetleri tarafından iade edilecek toprağı gösteren haritaların sunulması da başarıldı. Harita bizim beklentilerimize uymayabilir ancak bunun başlangıç haritası olduğuna inanıyorum çünkü bizi ayıran fark yüzde 1’i geçmiyor.”

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