Haberimiz doğrulandı... HP aday bulamadı... Süreci uzattı!

2022 Erken Genel Seçimler için Halkın Partisi’nde daha önce 4 Aralık’ta saat 16:30’da sona ereceği duyurulan milletvekilliği adaylık başvuruları sürüyor.

2022 Erken Genel Seçimler için Halkın Partisi’nde daha önce 4 Aralık’ta saat 16:30’da sona ereceği duyurulan milletvekilliği adaylık başvuruları sürüyor.

Elde edinilen bilgilere göre bazı ilçelerde yeterli aday sayısına ulaşılamadığı için başvuru süresinin uzatıldığı öğrenildi.

HP'de daha önce 11 Aralık’ta adayların belirleneceği açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından adayların netleştirilmesi için yapılacak oylamanın da önümüzdeki hafta bir güne alınacağı ifade edildi.

Tüm milletvekillerinin aday olduğu HP’de şu ana kadar Serhat Kotak, Arda Kalfaoğlu, Yusuf Avcıoğlu, Ahmet Tokatlıoğlu ve Ersin Tünay’ın adaylık için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

HP, geçtiğimiz gün “Halk Odaklı Siyaset” strateji toplantısı yaptı.

ANKETLERDE EN ÇOK KÜÇÜLEN PARTİ

23 Ocak 2022 seçimlerine doğru partiler aday arayışlarını sürdürmeye devam ediyor.

Şu ana kadar yayınlanan anketlere göre en büyük oy kaybına HP'nin uğrayacağı görülüyor.

3 VEKİL

Yayınlanan anketlere göre HP Lefkoşa 1 , Girne 1 ve Gazimağusa'da 1 vekil çıkarabilecek. HP'de bunlar yaşanırken aday bulma konusunda da büyük sıkıntıların oluştuğundan bahsediliyor.

NE OLDU?

HP'de aday bulma sıkıntısı yaşanıyor!

İŞTE SON ANKET SONUÇLARI