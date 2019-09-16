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Haberimiz sonrasında açıklama geldi...Dikmen'de eğitim devam edecek!

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Haberimiz sonrasında açıklama geldi...Dikmen'de eğitim devam edecek!
Haberimiz sonrasında açıklama geldi...Dikmen'de eğitim devam edecek!

Dikmen'de bugün çocukların eve gönderilemsi ile ilgili haberimzi sonrasında açıklama geldi.

Okul Müdür muavini Kağan Bahçeci Detay Gazetesi'ne verdiği bilgide, okulun 1930 yılna ait bir bina olduğunu ve bazı sınıflarının  tadilatının yeni bittğini bu nedenle 4 yaş ve 5 yaş öğrencilerin bugün sağlık açısından o sınıflar yeni boyandığı için sınıflara alınmadığını yarın ise okulun bugün olduğu gibi faaliyetlerine devam edeceğini ve 4 yaş ile 5 yaşın da yarın derslerine başlayacağını açıkladı.

 

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