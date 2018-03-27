Haberimiz üzerine Çalışma Bakanlığı o inşaatı mühürledi

Haberimiz üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti ve o inşaatı mühürledi.

İşte o haber;

Ne ceza ne de ikaz yola getirmedi!..

Çalışma Bakanlığının, ikazlarına ve sıklıkla yaptığı kontrollerin yansıra, inşaatlarda alınması gereken tedbirleri sürekli açıklamasına karşın, bazı Müteahhitlerin, inşaatlarda bildiklerini okumaya devam ettiği gözlemlendi.

Taner ULUTAŞ

Çalışma Bakanı Zeki Çeler’in, bizzat inşaatları yerinde denetlemesine,İnşaatlarda çalışan inşaat işçilerinin yanısıra, inşaat yanından geçen insanların da güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirleri söylemesine rağmen,bazı inşaatlarda insan hayatını risk altına sokmayacak tedbirlerin alınmadığı görülüyor. İnşaatlarda alınması gereken tedbirlerin umursamazlık nedeniyle alınmaması sonrasında, meydana gelen iş kazalarında, inşaatlarda çalışan işçilerin düşerek yaralandığı veya hayatını kaybettiğinin görülmesine rağmen, birçok inşaatta gereken tedbirlerin halen alınmadığı dikkat çekiyor.

K.Kaymaklı Bölgesinde, Barış Manço parkı yanında devam etmekte olan bir inşaatta, gerekli tedbirlerin alınmaması sonrasında, işçilerin inşaatın en üst katında ölüme meydan okurcasına çalıştıkları gözlemlendi.

Barış Manço parkı yanında, Cuma günü saat 17.45 raddelerinde, inşaattın en üst katında çalışan işçiler, fotoğraflarının çekildiğini görünce, çek abi çek, beğendin mi? İstersen gel sende çalış. Usta ile konuşalım sende daire al diyerek, içinde bulundukları tehlikeli durumu artık yadırgamadıkları görüldü.