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“Haberler tarafları dinlemeden tek taraflı yapıldı”

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“Haberler tarafları dinlemeden tek taraflı yapıldı”
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, sosyal medya ve basında yer alan iddialara tepki gösterdi.

Sendika Başkanı Ali Özgöçmen, yaptığı yazılı açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesinde bir meslektaşlarının hasta refakatçisini azarladığı yönündeki sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin tarafları dinlemeden tek taraflı yapıldığını savundu.

Görevinde suistimali olmayan meslektaşlarının ve mesleklerinin zan altında bırakıldığını kaydeden Özgöçmen, “hakaret içeren yayınları büyük bir üzüntü içinde karşıladığımızı, kutsal  mesleğimizi itibarsızlaştırmaya çalışan, seviyesizce yazılan, hakaret içeren yayınları da şiddetle kınadığımızı ifade ederiz” dedi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen, araştırmadan yayınlanan hadiselerin, ömürlerini insanların sağlığının korunması ve iyileştirilmesine adayan meslektaşlarının ve tüm sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu düşürdüğü gibi vatandaşlar ile sağlık çalışanları arasında soğuk duvarlar örülmesinden, gereksiz ön yargıların oluşmasından başka bir şeye hizmet etmediğini ifade etti ve şunları dile getirdi:

“Evvela herkesin, hayatını kurtardığımız veyahut sağlığını iyileştirmek için alın teri döküp emek verdiğimiz hastalarımızın yakınından bir bardak suyu esirger miyiz düşüncesini elini vicdanına koyarak tekrar bir sorgulamalıdır.

Bahse konu meslektaşımız, sadece hasta refakatçisine, girdiği odanın hemşire ofisi olduğunu ifade etmekten öteye gitmemiş; ne de herhangi bir hususta saygısızlığı olmuştur.

Bizler mesleğimizi özveriyle yapan meslek grubu olup zor şartlar altında evlerimizden uzakta çalışmakta olan hasta sağlığı için kendimizden ödün veren her daim hastalara en iyi şekilde yardım ve hizmet veren biz hemşirelerin bu şekilde aşağılayıcı hakaretlere boyun eğmeyeceğimizi gerekli her türlü girişimi yapacağımızı tüm meslektaşlarımıza bildiririz.

Araştırılmadan taraflı yayınlanan haberlere itibar edilmemesini ve seviyesizce hakaret içeren yayınlara da gerekli hukuki yaptırımdan kaçınılmayacağını da bildiririz.”

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