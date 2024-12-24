Habertürk ve Show TV el değiştirdi!

Park Grubu, Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerini Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri’ni bünyesinde bulunduran Can Grubu’na devretti. Park Grubu, medya yatırımlarını sonlandırma kararı aldı. Ciner Yayın Holding bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşları bulunuyor.
Ciner Yayın Holding el değiştirdi. Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalandı. Konu ile ilgili Park ve Can gruplarından açıklama yapıldı.
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