Habertürk yazarı Alçı: Kılıçdaroğlu, İnce'ye genel sekreterlik önermeyi düşünüyor

Habertürk yazarı Alçı, bugünkü 'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gideceği konuşulan teklif' başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'na çok yakın birkaç kaynaktan duyduğu kulis bilgilerini aktardı.Alçı, "Kemal Bey’in önümüzdeki günlerde parti yönetiminde bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Kulağıma şu bomba iddia geldi: Kılıçdaroğlu, İnce'ye Genel Sekreterlik önermeyi düşünüyormuş" dedi ve şöyle devam etti:

"İnce açıkça hem CHP Genel Başkanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığını hedeflediğini açıkladı ve bu yönde çalışmalara başladı. Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışa karşı İnce’yi yanına alma hamlesi yaparsa herkesi şaşırtmış olur.

Bu, parti içi dengeler açısından da önemli. Ekrem İmamoğlu çok sivrildi, hatta CHP’nin koridorlarında ‘fazla sivrildiği’ konuşuluyor. İmamoğlu’nu dengelemek için de İnce faktörünü devreye sokmak Kılıçdaroğlu açısından akıllıca bir hamle gibi görünüyor."