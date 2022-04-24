Hac yolunda feci kaza: 8 ölü

Suudi Arabistan’da hac vazifesini yapmak için Medine’ye gelenlerin bulunduğu otobüs kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.
Kızılay’ın Medine’deki Genel Müdürü Ahmed Al-Zahrani kazanın ardından yaptığı açıklamasında, “Göç Otoyolu” Medine-i Münevvere Yolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Toplam 51 yolcudan 3 tanesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.
Yetkililer, cesetleri teslim etmek için ailelerle iletişime geçildiğini, yaralıların ise Suudi hastanelerinde tedavi görmeye devam ettiğini bildirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.