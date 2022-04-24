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Hac yolunda feci kaza: 8 ölü

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Suudi Arabistan'ın Medine kentinde meydana gelen otobüs kazasının ardından 8 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi ise yaralandı.
Hac yolunda feci kaza: 8 ölü

Suudi Arabistan’da hac vazifesini yapmak için Medine’ye gelenlerin bulunduğu otobüs kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.

Kızılay’ın Medine’deki Genel Müdürü Ahmed Al-Zahrani kazanın ardından yaptığı açıklamasında, “Göç Otoyolu” Medine-i Münevvere Yolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Toplam 51 yolcudan 3 tanesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, cesetleri teslim etmek için ailelerle iletişime geçildiğini, yaralıların ise Suudi hastanelerinde tedavi görmeye devam ettiğini bildirdi.

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