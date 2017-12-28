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Hacettepe Üniversitesi personeline yönelik Gülen operasyonu

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Hacettepe Üniversitesi personeline yönelik Gülen operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 23 Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin 7'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 4'ü faal çalışan olan toplam 23 Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) geçtiği bilgilere göre gözaltı kararının bulunduğu 23 kişi Gülen yapılanması üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı iddia edilen şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre ise gözaltı kararı çıkarılan kişilerin bazılarının bu uygulamayı kullandığı ifade edildi.

Gözaltı kararının ardından Ankara merkezli olmak üzere toplam yedi ilde şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. AA, operasyonlarda, Ankara'da ikisi halen doktor olarak görev yapan 3, diğer illerde ise 4 olmak üzere 7 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 şüphelinin 4'ünün halen Hacettepe Üniversitesi'nde çalıştığı, diğerlerinin ise ihraç edildikleri belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çarşamba günü ByLock ile ilgili yaptığı açıklamada incelemeler sonucunda 11 bin 480 cep telefonu hattının, kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilmiş olduğunu tespit ettiklerini duyurmuştu.

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