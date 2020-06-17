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Hacıali: Biz talebimizi 5 yıl önce yaptık, izin şimdi çıktı

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Hacıali: Biz talebimizi 5 yıl önce yaptık, izin şimdi çıktı
Hacıali: Biz talebimizi 5 yıl önce yaptık, izin şimdi çıktı

Yıllardır Lefkoşa ve çevresini saran gübre kokusu ile alakalı Haci Ali LTD’den Okan Hacıali Haber Kıbrıs’a açıklamada bulundu.

Okan Hacıali konu ile alakalı gübre fabrikası yapmak istediklerini ve bunu 5 yıl önce talep ettiklerini belirtti.

Sürekli değişen hükümetler ve görevlendirmelerden dolayı konunun devamlı olarak askıya alındığını kaydeden Hacıali, gübre fabrikası ile ilgili geçen hafta Alayköy Belediyesi’nden ve gerekli makamlardan onay çıktığını çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Haber Kıbrıs'tan Zeynep Uyar'ın haberine göre, Hacıali, yapılacak olan gübre fabrikası ile birlikte Lefkoşa ve civarının bir daha bu kötü kokuya maruz kalmayacağını söyledi.

Hacıali, gübre fabrikasının yapımı ile birlikte yaşam alanları hem kötü kokudan arınacağını hem de işlenmiş olarak kompost gübre talebini karşılanacağını kaydetti.

Okan Hacıali sosyal medyada konu olan ölü tavuk ve civcivlerin gübrelere katıldığı için kötü koktuğu iddialarına da yanıt vererek böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, zaten gübrenin ağır kokulu olduğunu ve bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

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