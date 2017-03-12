Hacidimitriu Liderlere Müzakere Masasında Dönmeleri Çağrısında Bulundu

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eşbaşkanı Takis Hacidimitriu, liderlerin en kısa sürede müzakere masasına geri dönmeleri ve son zaman sınırını da geçirmemeleri çağrısında bulundu.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eşbaşkanı Takis Hacidimitriu, liderlerin en kısa sürede müzakere masasına geri dönmeleri ve son zaman sınırını da geçirmemeleri çağrısında bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde Hacidimitriu, “şu anda gerekli olan son şeyin bir tarafın diğerine sorumluluk yüklemesi olduğu” görüşünü ortaya koyarak “herkesin ulusal görevinin yeniden birleşmeyi desteklemek olduğunu” ifade etti.

Hacidimitriu söyleşisinde Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarına da değinerek, bugüne kadar 20 küçük iş ve birçok büyük işi gerçekleştirdiklerini, Çamlıbel’de bulunan Ayios Pandeleimonas manastırının restorasyonunun büyük kısmının ise birkaç hafta içerisinde tamamlanacağını ifade etti.