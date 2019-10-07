Hacıyannis’ten AGİT toplantısında KKTC’deki Rum kültürel mirasıyla ilgili şikayet

Alithia gazetesinin haberine göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Meclisi’nin 18’inci toplantısında konuşan Hacıyannis, Helsinki Nihai Senedi’ne atıfta bulunarak, dini özgürlüklere saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi ve bunun, istikrarın ve barışın korunması için gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Haberde, Hacıyannis’in dini inançlar nedeniyle ayrımcılığa maruz kalınması konusunda mücadele verilmesi gerektiğini de kaydederek, dini özgürlükler olmadan ilerleme sağlanamayacağına işaret ettiği belirtildi.