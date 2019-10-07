  • BIST 104.216
  • Altın 277,544
  • Dolar 5,7402
  • Euro 6,2975
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Hacıyannis’ten AGİT toplantısında KKTC’deki Rum kültürel mirasıyla ilgili şikayet

» »
Rum Milletvekili Kiriakos Hacıyannis, KKTC’de dini bölgelere saygısızlık yapıldığını, din adamlarının korkutulduğunu ve dini özgürlüklerin engellendiğini savunarak buna kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.
Hacıyannis’ten AGİT toplantısında KKTC’deki Rum kültürel mirasıyla ilgili şikayet

Alithia gazetesinin haberine göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Meclisi’nin 18’inci toplantısında konuşan Hacıyannis, Helsinki Nihai Senedi’ne atıfta bulunarak, dini özgürlüklere saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi ve bunun, istikrarın ve barışın korunması için gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Haberde, Hacıyannis’in dini inançlar nedeniyle ayrımcılığa maruz kalınması konusunda mücadele verilmesi gerektiğini de kaydederek, dini özgürlükler olmadan ilerleme sağlanamayacağına işaret ettiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum yönetiminin Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne başvurusu Rum basınında geniş yer buldu04 Ekim 2019 Cuma 13:58
  • Baf'ta açık arazide Türk menşeli el bombası bulundu04 Ekim 2019 Cuma 13:40
  • Rusya Devlet Başkanı Putin’den “1 Ekim” mesajı04 Ekim 2019 Cuma 13:16
  • Kumuçakos’tan göç dalgası konusunda üçlü işbirliği açıklaması04 Ekim 2019 Cuma 13:06
  • Güney Kıbrıs İsrail’den drone satın aldı04 Ekim 2019 Cuma 13:01
  • Rum yönetimi, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs'ın güneyine yollanması için 'Provokasyon' dedi04 Ekim 2019 Cuma 12:29
  • Ulusal Konsey bugün toplanıyor04 Ekim 2019 Cuma 11:46
  • Güney Kıbrıs’ta hayvanlar için polis birimi kuruluyor03 Ekim 2019 Perşembe 13:21
  • “Atina korktu”03 Ekim 2019 Perşembe 13:18
  • AKEL, Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in KKTC’de ofis açması konusunda açıklama yaptı03 Ekim 2019 Perşembe 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti